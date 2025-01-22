Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

Магнитная буря обрушится на Землю 24 января. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, скорость надвигающегося облака довольно низкая, поэтому, согласно расчетам, магнитная буря достигнет Земли в пятницу во второй половине суток. По предварительным данным, магнитной буре присвоят класс G2, отвечающий среднему уровню мощности. Кроме того, жители смогут наблюдать полярные сияния.

4 января ученые зафиксировали вспышку высочaйшего класса Х на Солнце. Данная активность на Солнце стала второй за день и третьей по счету вспышкой высокого класса с начала 2025 года. Накануне сообщалось о вспышке Х1.1.

Ранее российский ученый допустил увеличение числа магнитных бурь в 2025 году.