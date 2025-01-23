На Солнце зафиксировали выброс черной плазмы

В среду на Солнце наблюдался выброс необычной черной структуры. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. В центре видимого солнечного диска образовалась и затем частично выброшена в космос черная структура, которая также рассеялась в короне», — отмечается в публикации.

Как указывается в материале, черный оттенок, вероятно, связан с нейтральным водородом. Ученые предположили, что холодный протуберанец, содержащий большое количество нейтрального водорода, был выброшен в результате мощной вспышки и разбросан по солнечной короне. Черное облако плазмы оставалось видимым в течение трех часов, после чего рассеялось и исчезло.

В среду сообщалось, что магнитная буря обрушится на Землю 24 января. По словам специалистов, скорость надвигающегося облака довольно низкая, поэтому, согласно расчетам, магнитная буря достигнет Земли в пятницу во второй половине суток. По предварительным данным, магнитной буре присвоят класс G2, отвечающий среднему уровню мощности. Кроме того, жители смогут наблюдать полярные сияния.

Ранее российский ученый допустил увеличение числа магнитных бурь в 2025 году.