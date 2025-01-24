Трое пострадавших при обстреле Бехтер находятся в тяжелом состоянии

Минздрав РФ: после обстрела села Бехтеры в больницах остаются 13 человек

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что после обстрела села Бехтеры в Херсонской области в больницах остаются 13 человек, трое из которых пребывают в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тринадцать человек находятся на стационарном лечении, в том числе трое детей», — сказал Кузнецов.

По его словам, в тяжелом состоянии пребывают один ребенок и двое взрослых — остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

20 января украинские военные атаковали село Бехтеры в Херсонской области, применив кассетные боеприпасы. Один из снарядов упал возле местной школы в тот момент, когда дети шли на занятия.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, во время обстрела ранения различной степени тяжести получили 25 человек. Он уточнил, что четверо из них — несовершеннолетние. Как заявляли в Центре медицины катастроф, восемь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее город в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ.