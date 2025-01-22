Город в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации городского округа Новая Каховка Виталий Гура.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по расположенным в населенном пункте жилым домам.

«В результате происшествия пострадал мужчина, который был незамедлительно госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу», — говорится в заявлении.

Какие-либо подробности о состоянии раненого пока не поступали.

20 января украинские военные атаковали село Бехтеры в Херсонской области с помощью кассетных боеприпасов. Один из снарядов упал возле местной школы в тот момент, когда дети шли на занятия.

Во время обстрела ранения различной степени тяжести получили 25 человек, рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Он уточнил, что четверо из них — несовершеннолетние. Как писали журналисты РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф, восемь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в Херсонской области из-за атак со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя.