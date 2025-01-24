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В аэропорту Уфы сняли ограничения

Аэропорт Уфы снял ограничения на прием и вылет самолетов
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Вадим Брайдов/РИА Новости

Временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Уфы сняты. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В 17:00 (15:00 мск. — прим. Газета.Ru) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Уфа работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта в разговоре с ТАСС уточнила, что на запасной аэродром в Челябинск были перенаправлены два борта, четыре — в Екатеринбург, один вернулся в Москву.

В пятницу сообщалось, что в аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты были задержаны 23 авиарейса на прилет и вылет. На вылет из Уфы задержаны 10 бортов, на прилет — 13.

До этого аэропорт Уфы временно переставал принимать самолеты. Рано утром 24 января также были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

Ранее два рейса в Пензу задержались из-за вводившихся в аэропорту ограничений.

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