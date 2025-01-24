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Аэропорт Уфы временно перестал принимать самолеты

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы
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Вадим Брайдов/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Соответствующая мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это является приоритетом.

Рано утром 24 января также были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

Вводились также ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в Москве и Московской области, но они были вскоре сняты.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.

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