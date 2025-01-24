Аэропорт Уфы временно перестал принимать самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Соответствующая мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это является приоритетом.
Рано утром 24 января также были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.
Вводились также ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в Москве и Московской области, но они были вскоре сняты.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.
Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.