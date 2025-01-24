Змея захватила банкомат на Тайване и попала на видео

Need To Know: на Тайване питон захватил банкомат в Тайбэе и попал на видео

На Тайване двухметровый питон захватил банкомат и не дал клиенту банка воспользоваться им. Инцидент попал на видео, которое публикует портал Need To Know.

Портал пишет, что огромная рептилия обвилась вокруг банковского автомата, на предоставленных кадрах видно, как ее длинное тело скользит вдоль банкомата.

«Ого, какая большая змея. На банкомате сидит огромная змея, пришла денег снять. Она около двух метров в длину. Действительно большая, слишком большая», — комментирует за кадром очевидец.

В конце видео питон упал с банкомата на землю. Многие комментаторы написали под видео, что мужчину ждет удача, поскольку 29 января по китайскому календарю наступит год змеи.

До этого в Таиланде двухметровая змея попала в отель, где разместились туристы из России. Инцидент произошел на Пхукете, в гостинице около пляжа «Карон». По данным Telegram-канала Baza, змея выползла из канализации, затем оказалась в бассейне.

До этого в американка обнаружила в своей кровати змею. Женщина готовилась ко сну и, как обычно, хотела несколько раз взбить подушку, но почувствовала, как в ее руку вонзилось что-то острое. Это оказались зубы бычьей змеи, которая не представляет опасности для человека.

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