Ветврач рассказала, стоит ли дарить живых змей на Новый год

Животных, в том числе змей, не стоит дарить на Новый год ни взрослым, ни детям, потому что они могут быть к этому не готовы. Об этом kp.ru рассказала ветеринарный врач-герпетолог Мария Бойцова.

По ее словам, к появлению любого животного важно подготовиться и обеспечить ему нужные условия для содержания. Так, например, некоторым змеям нужна влага, другим — песок.

«В любом случае так называемый «набор новичка» из террариума, термоэлементов и прочих нужных вещей стоит недешево. Плюс надо быть готовыми к тому, что ребенку быстро надоест возиться со змеей, и уход за ней ляжет на ваши плечи. А змеи, между прочим, облигатные хищники, то есть питаются свежепойманной добычей — цыплятами и мышами, причем желательно живыми. Вы готовы к этому?» — добавила Бойцова.

Начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка Анна Багатурова до этого говорила, что живые змеи являются не лучшей идеей для подарка на Новый год. По ее словам, за ними нужен особенный уход, поэтому просто положить их в коробку не получится.

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