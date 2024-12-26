В Таиланде российские туристы обнаружили большую змею в бассейне отеля

В Таиланде двухметровая змея попала в отель, где разместились туристы из России. Об этом сообщает Baza.
Инцидент произошел на Пхукете, в гостинице около пляжа «Карон». По данным Telegram-канала, змея выползла из канализации, затем оказалась в бассейне.
«По мнению автора видео, это была кобра, однако, вероятнее всего, на самом деле к российским туристам приполз сетчатый питон», – сообщается в публикации.
Местный специалист поймал рептилию. Как рассказал сам мужчина, он планирует забрать ее себе. Что именно он с ней сделает, тайец еще не определился.
До этого в США женщина обнаружила в кровати змею. Американка готовилась ко сну и, как обычно, хотела несколько раз взбить подушку, но почувствовала, как в ее руку вонзилось что-то острое.
Женщина позвала мужа, и он, надев толстые перчатки, положил рептилию в контейнер. Он предположил, что под подушкой супруга нашла бычью змею, которая не опасна для человека.
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