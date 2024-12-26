В Таиланде российские туристы обнаружили большую змею в бассейне отеля

Baza: в Таиланде змея заползла в бассейн отеля, где поселились туристы из России

В Таиланде двухметровая змея попала в отель, где разместились туристы из России. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Пхукете, в гостинице около пляжа «Карон». По данным Telegram-канала, змея выползла из канализации, затем оказалась в бассейне.

«По мнению автора видео, это была кобра, однако, вероятнее всего, на самом деле к российским туристам приполз сетчатый питон», – сообщается в публикации.

Местный специалист поймал рептилию. Как рассказал сам мужчина, он планирует забрать ее себе. Что именно он с ней сделает, тайец еще не определился.

До этого в США женщина обнаружила в кровати змею. Американка готовилась ко сну и, как обычно, хотела несколько раз взбить подушку, но почувствовала, как в ее руку вонзилось что-то острое.

Женщина позвала мужа, и он, надев толстые перчатки, положил рептилию в контейнер. Он предположил, что под подушкой супруга нашла бычью змею, которая не опасна для человека.

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