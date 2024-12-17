«Было жутко»: женщина нашла под подушкой неприятный сюрприз, когда готовилась спать

Жительница Оклахомы (США) попала в неприятную ситуацию, когда готовилась ко сну — под подушкой она нашла большую змею. Об этом сообщает Kxii.com.

Инцидент произошел в декабре в городе Талса. По словам Донны Братшун, она была дома и собиралась лечь в кровать. Как обычно, она приподняла подушку, чтобы несколько раз взбить ее, и почувствовала на своей руке прикосновение чего-то острого. Тогда женщина откинула подушку и обнаружила под ней змею.

«Это было довольно жутко», — прокомментировала случившееся Братшун, добавив, что сильно испугалась, так как не знала, ядовита ли рептилия.

Женщина позвала мужа — тот надел толстые перчатки и поместил змею в контейнер. Осмотрев животное, он пришел к выводу, что это была бычья змея, которая относится к неопасным для человека.

Эксперт по дикой природе Кайла Джоуб в беседе с журналистами уточнила, что змеи не могут регулировать температуру собственного тела и ищут теплые укрытия, которыми иногда становятся дома.

Ранее россияне стали отказываться от путевок на Филиппины из-за ядовитых морских змей.