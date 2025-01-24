Жители города Питкяранта в Карелии второй день остаются без воды

Парфенчиков: город Питкяранта в Карелии остался без воды из-за аварии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице »ВКонтакте», что город Питкяранта второй день остается без воды из-за аварии на сетях водоснабжения.

По его словам, прорыв произошел на улице Победы.

«Устраняем в Питкяранте аварию на сетях водоснабжения. По моему поручению в Питкяранту отправился министр строительства ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов», — поделился Парфенчиков.

На время восстановительных работ для жителей организован подвоз воды.

В Питкяранте в Северном Приладожье проживают более 8 тысяч человек.

До этого дагестанский город Кизилюрт остался без воды из-за прорыва на магистральном водоводе.

Также в декабре в Томске сотни домов остались без воды из-за повреждения водопровода.

В конце 2024 года более 170 домов в Саратове остались без холодной воды из-за аварии.

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