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В аэропорту Уфы второй раз за день ввели ограничения

Аэропорт Уфы ввел повторные ограничения на прием и отправку самолетов
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В воздушной гавани Уфы второй раз за день ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

«Временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться после снятия ограничений.

До этого аэропорт Уфы временно переставал принимать самолеты. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Рано утром 24 января также были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

До этого временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы. Их отменили к 2:55 мск.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.

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