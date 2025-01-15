В Петербурге запретили несогласованное использование БПЛА до конца года

В Петербурге продлили запрет на запуск БПЛА и фото с ними до конца 2025 года

В Петербурге до конца 2025 года запретили запускать беспилотные летательные аппараты, а также публиковать фото и видео атак дронов. Документ опубликован на официальном портале городской администрации.

Однако запрет не касается тех беспилотников, которые используют органы власти или подведомственные организации, в том числе для выполнения гособоронзаказа и обеспечения работы объектов топливно-энергетического комплекса.

Также беспилотниками разрешено пользоваться во время проведения спортивных мероприятий, при кинопроизводстве или в интересах СМИ, отмечено в постановлении. Но для этого нужно получить подтверждающие документы.

В постановлении продлили и запрет на публикацию и распространение фото и видео атак беспилотников и их последствий. Исключение составляют официальные источники, когда видеозаписи атак дронов распространяют по решению Вооруженных сил РФ и государственных органов.

Перед новогодними каникулами оперативный штаб Петербурга продлил до 14 января 2025 года запрет на использование беспилотников.

Ранее в Петербурге продлили действие антиковидных ограничений еще на год.