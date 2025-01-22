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На Кубани оценили потребность в расширении числа ликвидаторов разлива мазута

Кондратьев: на Кубани не нужно расширять группировку ликвидаторов разлива мазута
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На Кубани не нужно расширять группировку ликвидаторов разлива мазута, потому что имеющееся количество достаточно. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам заседания оперативного штаба по ситуации на Черноморском побережье, которого цитируют на сайте региональной администрации.

«Сегодня в ликвидации ЧС заняты 3,5 тыс. человек. Это группировка, которая сейчас справляется, больше на данный момент не требуется. Нужно правильно оценивать обстановку и направлять человеческий ресурс грамотно, сосредоточить силы на тех участках, которые нуждаются в оперативной уборке», — заявил Кондратьев.

Он добавил, что особое внимание необходимо уделить ликвидации последствий разлива мазута на труднодоступных участках.

19 января 2025 года пресс-служба МЧС РФ заявила, что с момента начала работ волонтеры и сотрудники профильных ведомств собрали с пляжей более 168 тыс. тонн загрязненного грунта. Кроме того, специалисты обследовали свыше 2900 квадратных километров акватории Керченского пролива и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

Ранее на потерпевшем крушение танкере «Волгонефть-239» начали откачку мазута.

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