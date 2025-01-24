В Рязани ночью произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, местная нефтебаза подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам очевидцев, в небе над городом можно было услышать более десяти взрывов. Уточняется, что они начали раздаваться около полуночи.

Также сообщалось, что мужчина получил ранение в результате атаки украинских беспилотников на Рязанскую область.

SHOT сообщал, что целью дронов был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в административном центре региона. Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили все беспилотники, направлявшиеся в сторону объекта, но их обломки упали на землю и спровоцировали возгорание.

24 января министерство обороны России заявило, что в течение ночи в регионах страны перехватили 121 беспилотник ВСУ. В частности, средства ПВО уничтожили 20 летательных аппаратов в небе над Рязанской областью.

Ранее в Воронежской области потушили пожар на нефтебазе, начавшийся после атаки дронов ВСУ.