11 человек остаются в больнице после ДТП под Волгоградом

После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом в больнице остаются 11 человек

Одиннадцать человек, в том числе десять детей, остаются в больницах после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«На лечении находятся 11 пострадавших. В волгоградской больнице №7 медицинскую помощь получают десять детей, один взрослый продолжает лечение в больнице №15», — проинформировали в администрации области.

По данным властей, один пациент находится в тяжелом состоянии, еще восемь — средней степени тяжести, двое находятся в состоянии легкой степени тяжести.

23 января в 14:00 (мск) на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус с детьми. Всего в автобусе находились около 20 детей. Возбуждено уголовное дело.

После этого в больницы доставили семь человек с травмами различной степени тяжести. Одного ребенка увезли в отделение реанимации в тяжелом состоянии, троих детей направили на лечение в хирургическое отделение. Еще двум несовершеннолетним назначили обследования. Кроме того, госпитализация понадобилась 37-летнему пассажиру легкового автомобиля.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с ДТП с участием школьного автобуса в Волгоградской области.