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После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом проведут проверку

На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направились 10 бригад скорой

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Губернатор региона Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП и поручил оказать помощь пострадавшим.

По данным властей, на место происшествия направлены 10 бригад скорой помощи. Окрестные больницы готовы принять пострадавших.

В школьном автобусе ехали около 20 детей, четверо из них госпитализированы.

В региональном МВД сообщили, что 23 января около 14:00 часов по местному времени в Октябрьском районе на автодороге Волгоград — КотельниковоСальск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса ПАЗ. На место ДТП прибыли сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты-механики, следователи Главка и следственно-оперативная группа МВД России.

До этого сообщалось, что в городе Ржеве Тверской области мужчина сбил двух детей и уехал с места ДТП.

Ранее на Алтае под лед провалилась машина с людьми.

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