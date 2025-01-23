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Власти Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Власти Волгоградской области рассказали о помощи семи пострадавшим в ДТП
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Telegram-канал «ГУ МВД России по Волгоградской области»

В результате аварии в Октябрьском районе Волгоградской области в больнице оказались семь человек, им оказывают помощь врачи. Об этом сообщил Telegram-канал региональной администрации.

«В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, на дополнительное обследование отправили еще двух детей.

По предварительной информации, 23 января школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий. В машине в момент аварии находилось около 20 детей. На место ДТП прибыли сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты-механики, следователи Главка и следственно-оперативная группа МВД России.

По факту аварии организовали проверку.

Ранее массовое ДТП произошло на трассе в Караганде.

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