Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число детей, ехавших в перевернувшемся под Волгоградом автобусе

МВД РФ: в попавшем в ДТП под Волгоградом автобусе находились около 20 детей

Около 20 несовершеннолетних находились в салоне школьного автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления министерства внутренних дел РФ.

При этом в официальном Telegram-канале ведомства опубликован комментарий начальника Управления Госавтоинспекции по Волгоградской области Эдуарда Загоруйко. Он рассказал, что одного из пострадавших в аварии детей спасти не удалось.

«Шесть [человек] доставлены в медучреждения для лечения», — добавил он.

23 января в Октябрьском районе Владимирской области столкнулись автобус Шелестовской средней школы, двигавшийся по привычному маршруту и развозивший детей после занятий, и легковой автомобиль. В результате ДТП автобус перевернулся, на место происшествия прибыли следователи и сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции.

После этого в больницы доставили семь человек с травмами различной степени тяжести. Одного ребенка увезли в отделение реанимации в тяжелом состоянии, троих детей направили на лечение в хирургическое отделение. Еще двум несовершеннолетним назначили обследования. Кроме того, госпитализация понадобилась 37-летнему пассажиру легкового автомобиля.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с ДТП с участием школьного автобуса в Волгоградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами