Названо число детей, ехавших в перевернувшемся под Волгоградом автобусе

МВД РФ: в попавшем в ДТП под Волгоградом автобусе находились около 20 детей

Около 20 несовершеннолетних находились в салоне школьного автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления министерства внутренних дел РФ.

При этом в официальном Telegram-канале ведомства опубликован комментарий начальника Управления Госавтоинспекции по Волгоградской области Эдуарда Загоруйко. Он рассказал, что одного из пострадавших в аварии детей спасти не удалось.

«Шесть [человек] доставлены в медучреждения для лечения», — добавил он.

23 января в Октябрьском районе Владимирской области столкнулись автобус Шелестовской средней школы, двигавшийся по привычному маршруту и развозивший детей после занятий, и легковой автомобиль. В результате ДТП автобус перевернулся, на место происшествия прибыли следователи и сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции.

После этого в больницы доставили семь человек с травмами различной степени тяжести. Одного ребенка увезли в отделение реанимации в тяжелом состоянии, троих детей направили на лечение в хирургическое отделение. Еще двум несовершеннолетним назначили обследования. Кроме того, госпитализация понадобилась 37-летнему пассажиру легкового автомобиля.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с ДТП с участием школьного автобуса в Волгоградской области.