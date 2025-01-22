Юрист раскрыл, что может грозить журналистке Несоевой за недостоверные данные

Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что журналистку из Татарстана Асию Несоевую (псевдоним) заподозрили в додумывании публикаций для известных российских СМИ. По словам юриста, редакции, с которыми сотрудничала репортер, имеют право поставить вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

«Когда человек получает от СМИ деньги за журналистскую деятельность, но при этом публикует абсолютно выдуманную или высосанную из пальца информацию, то вполне можно говорить о завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотреблении доверием», — указал юрист.

При этом он подчеркнул, что на данный момент утверждать о тех или иных правовых последствиях нельзя. Выводы в данном случае будет делать следствие.

22 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Несоевую заподозрили в фальсификации материалов.

В подделке текстов Асию уличили сотрудники нескольких российских изданий. Одно из них попросило уточнить некоторые детали материала про российского военнослужащего. В скриншотах, присланных Несоевой, обнаружили признаки фальсификации. После этого в профессиональных кругах появились подозрения и по поводу других текстов Асии.

Ранее суд отправил сочинца в колонию за фейки о ВС РФ и самодельное оружие.