Журналистку из Татарстана заподозрили в додумывании публикаций на тему СВО

Журналистку из Татарстана, которая писала под псевдонимом Асия Несоевая, заподозрили в фальсификации материалов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В подделке текстов Асию уличили сотрудники нескольких российских изданий. Одно из них попросило уточнить некоторые детали материала про российского военнослужащего. В скриншотах, присланных Несоевой, обнаружили признаки фальсификации. После этого в профессиональных кругах появились подозрения и по поводу других текстов Асии.

На данный момент ее материалы удалили несколько изданий, признанных в РФ иноагентами, а также «Новая газета. Европа» (признано нежелательным в РФ). Еще одно («Дискурс») — добавило перед публикацией дисклеймер. Асия сотрудничала и с Telegram-каналом «Осторожно, новости», написав для него один материал.

«В нем рассказывалось о мужчине, которому удалось спрятаться от призыва в отдаленной деревне....Сейчас у нас есть подозрения, что часть материала была додумана, чтобы придать ему художественности», — говорится в посте.

Сейчас текст Несоевой удалили на период внутреннего расследования. В Telegram-канале отметили, что после инцидента прекратили сотрудничество с автором.

Однако сама она отрицает обвинения в подделке скриншотов, переписок и додумывании материалов. Асия уверяет, что меняла лишь личные данные героев своих материалов.

Как отмечает Mash, у 21-летней журналистки за два года набралось 33 больших «публикации от источников», в том числе это были «мрачные истории» на тему участников СВО и их родственников.

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Ранее журналист уличил западные СМИ в сокрытии реальных событий на Украине.