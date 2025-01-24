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На Украине заявили о нештатной ситуации на железнодорожном объекте

Коваль: в Ровненской области Украины произошла нештатная ситуация на ж/д объекте
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Shutterstock

В Дубенском районе Ровненской области, расположенной на западе Украины, на железнодорожном объекте произошла нештатная ситуация. Об этом сообщил глава региональной государственной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале.

«Нештатная ситуация произошла на одном из объектов «Укржелдороги» (оператор украинских железных дорог — прим.) в ночь на 22 января», — написал он.

Подробностей случившегося он не привел.

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, воздушную тревогу в Ровненской области объявляли утром 21 января и утром 22 января.

Ночью 22 января сообщалось о взрывах в Николаеве.

До этого ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Ранее Владимир Зеленский назвал стратегию Украины по завершению конфликта.

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