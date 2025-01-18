Ответный удар: Россия поразила КБ, производящее крылатые ракеты в Киеве

ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS

Утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Минобороны России в сводке от 18 января сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по целям на Украине. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на события 16 января, когда Вооруженные силы Украины ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Белгородской области.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины,

в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

Цели удара достигнуты, все объекты поражены, заявили в военном ведомстве.

Перед этим в министерстве сообщали, что 16 января Украина выпустила со своей территории шесть оперативно-тактических ракет ATACMS по целям в Белгородской области.

«В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», — говорилось в сообщении.

Украинское издание «Страна.ua», в свою очередь, написало, что утром 18 января под ракетный удар попали объекты, находящиеся в районе метро «Лукьяновская» в Киеве.

«Там же, по данным открытых источников, и располагается «Луч», — отметили в издании.

Что такое ракета «Нептун»

Украинские ракеты «Нептун» разработки киевского КБ «Луч» представляют собой дозвуковую маловысотную крылатую ракету, предназначенную для поражения кораблей и наземных целей. Дальность стрельбы до 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части 150 кг, маршевая скорость полета 0,8-0,85 Мах.

Впервые «Нептун» был представлен на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году. В качестве основы для ее создания взята советская противокорабельная ракета Х-35.

Военный аналитик «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечал, что разработка Х-35 стартовала в конце 1960-х — начале 1970-х годов, и технологические решения, взятые в основу «Нептуна», принадлежат к той же эпохе.

«Сегодня это ракета не представляет собой какого-то серьезного достижения в сфере управляемого оружия или очевидного технологического прорыва. По своим характеристикам она существенно уступает современным российским ракетам аналогичного класса», — писал он.

Главным плюсом «Нептуна» он называл хорошее соотношение «эффективность-стоимость».

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Не первый ответ

Атака на КБ «Луч» стала не первой ответной акцией Минобороны РФ на этой неделе. Так, 15 января с помощью высокоточного оружия были поражены критически важные объекты газовой инфраструктуры Украины. Одной из целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Этот удар стал ответом на применение украинской армией западных ракет ATACMS и Storm Shadow и попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток», подчеркнули в Минобороны РФ.

Всего же в течение последней недели ВС РФ нанесли восемь массированных ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Были поражены объекты, поддерживающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса, а также склады с вооружением, топливные базы, военные аэродромы, цеха по сборке и места хранилища воздушных и водных беспилотников, а также временные места дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников.