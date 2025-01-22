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В Николаеве произошли взрывы

РИА Новости: в Николаеве произошли четыре взрыва
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Reuters

Четыре взрыва произошли в Николаеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, возможны попадания в районе Черноморского судостроительного завода и полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в Киеве произошли взрывы во время действия воздушной тревоги.

Кроме столицы, воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Днем 21 января серия взрывов произошла в городе Славянске Донецкой народной республики, находящимся под контролем Украины.

До этого ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Ранее Владимир Зеленский назвал стратегию Украины по завершению конфликта.

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