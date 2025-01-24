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Москвичам рассказали о погоде 24 января

Росгидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода и легкий мороз
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Москве в пятницу, 24 января, ожидается облачная погода и легкий мороз — до -2°C. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

Осадков в столице почти не ожидается, однако местами возможна гололедица — температура будет подниматься до 0°C.

Ночью ожидается мороз — столбик термометра опустится до отметки в -4°C, при этом в Подмосковье будет холоднее — ночная температура в некоторых районах составит -6°C. В регионе будет дуть южный ветер, скорость порывов которого будет составлять 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

19 января в Москве почти полностью сошел снежный покров.

Синоптик Леус заявил, что аналогичная ситуация также наблюдалась в 2007 и 2020 годах и предупредил, что даже тот снег, что выпадет позже, до февраля может не долежать из-за оттепелей.

Ранее климатологи США рассказали о влиянии глобального потепления на тундру и леса Восточной Сибири.

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