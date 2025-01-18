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В Москве в третий раз за 25 лет может не быть снега на Крещение

Леус: в Москве в третий раз за 25 лет может не быть снега на Крещение
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве в третий раз за 25 лет может не быть снега на Крещение. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Учитывая положительные температуры воздуха, наблюдающиеся, и ожидаемые сегодня в регионе, можно предположить, что завтра, в праздник Крещения, снег в столице исчезнет. Это будет всего лишь третий случай в столичной метеорологической истории XXI века, когда в этот день не было снега», — рассказал он.

По словам метеоролога, аналогичная ситуация также наблюдалась в 2007 и 2020 годах.

Леус выразил надежду на то, что снежный покров в Москве все же восстановится в последней декаде месяца — 21-22 января, однако предупредил, что до февраля снег может не долежать из-за оттепелей.

До этого синоптик Александр Шувалов спрогнозировал москвичам морозы после крещенского дождя с мокрым снегом. По его прогнозу, с понедельника жителей столичного региона ждет небольшое понижение температуры, ожидается до -5 днем и -8 ночью.

Ранее врач назвала причины, по которым после купания на Крещение нельзя пить алкоголь.

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