В Москве сошел снежный покров

В Москве почти полностью сошел снежный покров

В Москве почти полностью сошел снежный покров. Это констатировал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ снежный покров – 0 см, на Балчуге – 1 см и лишь в Тушино еще сохранилось 4 см снегольда», — сообщил синоптик.

До этого синоптик Леус заявил, что аналогичная ситуация также наблюдалась в 2007 и 2020 годах.

Леус выразил надежду на то, что снежный покров в Москве все же восстановится в последней декаде месяца — 21-22 января, однако предупредил, что до февраля снег может не долежать из-за оттепелей.

Синоптик Александр Шувалов спрогнозировал москвичам морозы после крещенского дождя с мокрым снегом. По его прогнозу, с понедельника жителей столичного региона ждет небольшое понижение температуры, ожидается до -5℃ днем и -8℃ ночью.

Ранее сообщалось, что за травму от льда и снега зимой можно получить денежную компенсацию.