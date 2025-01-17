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Климатологи США рассказали о влиянии глобального потепления на тундру и леса Восточной Сибири

Климатологи: сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр
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Павел Лисицын/РИА Новости

Климатологи из Центра изучения климата Вудвелл (WCRC) изучили рост температуры в Арктике и на соседних территориях за последние 40 лет и выяснили, что сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр, а также тундру и леса Восточной Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель программы изучения Арктики в WCRC Дженнифер Уоттс утверждает, что происходящие в сибирской тайге изменения имеют значение для всего мира. Ранее леса в регионе поглощали излишки углекислого газа из атмосферы, а из-за потепления возрастает риск появления пожаров.

Ученые, благодаря информации со спутников и наземных метеорологических станций за последние 40 лет, определили самые «горячие» климатические точки на планете, которые находятся в разных частях мира. Большая часть из них отмечается на территории Сибири и Дальнего Востока. Там каждые 10 лет температура росла на 1,1°C, что значительно выше общемировых темпов потепления.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов, и 2025 год продемонстрирует это в полной мере. Увеличится число пожаров, наводнений и ураганов.

Ранее сообщалось, что изменение климата угрожает травоядным животным.

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