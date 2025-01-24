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В Татарстане объявлена тревога

Baza: из-за угрозы беспилотников объявлена тревога в Татарстане
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Воздушная тревога объявлена в Татарстане, Саратовской и Самарской областях из-за угрозы налета украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сообщение единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами! По возможности, оставайтесь дома, не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112», — указано в сообщении РСЧС.

Уточняется, что такие же сообщения получают жители Саратовской области, где очевидцы сообщают о звуках взрывов.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотного летательного аппарата попали в частный дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Туле загорелся военный госпиталь.

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