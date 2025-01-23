Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Волгоградской области

Двое детей, пострадавших в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии

Двое детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telergam-канале.

«Семеро детей доставлены в больницу Волгограда после ДТП с автобусом. Двое ребят находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь», — написала детский омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что специалисты РДКБ имени Пирогова планируют провести телемедицинскую консультацию.

23 января школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий, в салоне находились 20 несовершеннолетних. В какой-то момент с машиной столкнулся автомобиль Hyundai ix35.

На место ДТП прибыли сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты-механики, следователи Главка и следственно-оперативная группа МВД России. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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