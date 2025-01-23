В Волгоградской области возбудили дело после ДТП со школьным автобусом

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после аварии с участием школьного автобуса, в результате которой один ребенок погиб, а еще восемь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.
«По результатам комплекса неотложных проверочных мероприятий территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении ведомства.
Также следователи проверят, в каких условиях осуществлялась перевозка школьников, и оценят соблюдение норм безопасности.
23 января школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий. В машине в момент аварии находилось около 20 детей. На место ДТП прибыли сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты-механики, следователи Главка и следственно-оперативная группа МВД России.
Ранее на Алтае под лед провалилась машина с людьми.