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В Волгоградской области возбудили дело после ДТП со школьным автобусом

После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили уголовное дело
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Telegram-канал «ГУ МВД России по Волгоградской области»

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после аварии с участием школьного автобуса, в результате которой один ребенок погиб, а еще восемь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«По результатам комплекса неотложных проверочных мероприятий территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении ведомства.

Также следователи проверят, в каких условиях осуществлялась перевозка школьников, и оценят соблюдение норм безопасности.

23 января школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий. В машине в момент аварии находилось около 20 детей. На место ДТП прибыли сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты-механики, следователи Главка и следственно-оперативная группа МВД России.

Ранее на Алтае под лед провалилась машина с людьми.

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