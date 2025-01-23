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На Сахалине арестовали иностранца, сбившего на переходе мать с ребенком

В Южно-Сахалинске заключили под стражу иностранца, сбившего мать с ребенком
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РИА Новости

В Южно-Сахалинске заключили под стражу 22-летнего иностранца, который сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что фигурант на технически исправном автомобиле наехал на 40-летнюю местную жительницу и ее девятилетнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Предполагается, что причиной ДТП стало несоблюдение автолюбителем скоростного режима.

В результате происшествия несовершеннолетняя получила тяжкий вред здоровью. Степень тяжести травм, полученных ее матерью, устанавливается в рамках экспертизы, уточнили в УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Накануне Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета» сообщал, что женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у девочки, помимо травмы головы, сломано правое бедро. На видео с моментом наезда видно, что автомобиль протащил пострадавших несколько метров на капоте.

Ранее на видео попал разорванный в клочья автомобиль во Владивостоке.

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