Под Волгоградом в ДТП со школьным автобусом погиб ребенок

В Волгоградской области в ДТП со школьным автобусом погиб ребенок. Об этом сообщает МВД России по региону в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ДТП произошло на 88 км автодороги Волгоград-Котельниково-Сальск. Со школьным автобусом «ПАЗ», пассажирами которого были дети, столкнулся автомобиль Hyundai ix35.

До этого сообщалось, что авария произошла 23 января в Октябрьском районе Волгоградской области.

На место ДТП прибыли сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты-механики, следователи Главка и следственно-оперативная группа ОМВД России. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Ржеве Тверской области мужчина сбил двух детей и уехал с места ДТП.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трое детей стоят на обочине дороге. Как только к ним приближается легковой автомобиль, несовершеннолетние начинают бежать на другую сторону. Один ребенок успевает перебежать, а остальных — сбивает водитель легковой машины.

Ранее на Алтае под лед провалилась машина с людьми.