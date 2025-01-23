Медведев посетил Брянский химзавод после атаки БПЛА

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Брянский химический завод, чтобы проверить ситуацию после атаки на предприятие ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках рабочей поездки в Брянскую область зампред Совета безопасности провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за выпуском востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также средств поражения.

«Мы посетили Брянский химический завод. <...> Некоторое время назад был удар по нему различными средствами поражения — и ракетами, и БПЛА — и нужно было посмотреть, какова там ситуация», — сказал Медведев во время заседания.

Накануне украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области. Пострадал водитель транспортного средства.

За день до этого в Минобороны России заявили, что в течение ночи над регионами страны было сбито 55 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 22 — уничтожили в воздушном пространстве Брянской области. В Ростовской и Смоленской областях были перехвачены 12 и 10 беспилотных летательных аппаратов соответственно.

Ранее Медведев на русском и китайском языках призвал вместе сделать мир лучше.