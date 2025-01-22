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ВСУ атаковали пожарную машину и частный дом в Брянской области

Мирошник: беспилотники атаковали пожарную машину и частный дом в Брянской области
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Ashley Chan/Global Look Press

Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Хоромное, Климовский район, Брянская область. Украинские БПЛА атаковали пожарный автомобиль и частный жилой дом. О пострадавших данных не поступало», — написал он.

Чуть позже он сообщил об атаке гражданского автомобиля в Белгородской области. Пострадал водитель транспортного средства.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 21 января уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Крымом.

Утром 21 января в Минобороны России заявили, что в течение ночи над регионами страны было сбито 55 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 22 — уничтожили в воздушном пространстве Брянской области. В Ростовской и Смоленской областях были перехвачены 12 и 10 беспилотных летательных аппаратов соответственно.

Ранее над Ростовской областью за 45 минут сбили девять украинских беспилотников.

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