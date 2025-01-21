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В Минобороны назвали число сбитых над Россией дронов за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 55 БПЛА Украины над Россией за ночь
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 22 беспилотника сбили над территорией Брянской области, 12 — над Ростовской областью, десять — над Смоленской. Кроме того, шесть БПЛА перехватили над Воронежской областью, четыре уничтожили в небе над Саратовской областью и один над Курской областью.

До этого сообщалось, что из-за угрозы атаки беспилотников вылет самолета из Саратова был отложен почти на пять часов. Речь идет о рейсе Sukhoi Superjet из Саратова в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 01:40 (00:40 мск). Посадка завершилась, однако отправление самолета было отложено до 06:30 (05:30 мск).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Брянская область подверглась массовой атаке дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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