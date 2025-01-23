Хуситы прокомментировали решение США признать их движение террористическим

Движение хуситов в Йемене осудило решение США признать его террористической организацией, назвав этот шаг попыткой навредить всему йеменскому народу и его делу поддержки палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признание США «Ансар Аллах» террористической организацией направлено против всего йеменского народа и его принципиальной позиции в поддержку палестинского народа и его законных прав», — говорится в заявлении хуситов.

23 января Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил об атаке на американскую авианосную группу, возглавляемую атомным авианосцем USS Harry S. Truman, в акватории северной части Красного моря. По его словам, атака осуществлялась с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Подробности о масштабах атаки и результатах ее применения Сариа не уточнил.

Ранее США нанесли удары по подземным объектам хуситов.