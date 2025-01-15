Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

Хуситы заявили об очередной атаке на авианосец США Harry S. Truman в Красном море

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил об атаке на американскую авианосную группу, возглавляемую атомным авианосцем USS Harry S. Truman, в акватории северной части Красного моря. Его слова приводит телеканал Al Masirah.

По его словам, атака осуществлялась с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Подробности о масштабах атаки и результатах ее применения Сариа не уточнил.

«Ракетные войска и беспилотные силы провели совместную военную операцию, атаковав американский авианосец USS Harry S. Truman и ряд сопровождавших его кораблей в северной части Красного моря с помощью крылатых ракет и беспилотников», — сказал Сариа.

13 января йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» нанесло удары ракетой и беспилотниками по Тель-Авиву. Гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2» успешно поразила критически важную израильскую цель в Тель-Авиве. Кроме того, успешные удары также нанесли четыре беспилотных летательных аппарата.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту в Израиле.