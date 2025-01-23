Трамп сделал первый шаг на пути признания движения хуситов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В тексте указа написано, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке. Хуситы, которые с 2014 года борются с официальными властями Йемена, регулярно обстреливают американские военные корабли в Красном море. Также отмечается, что движение атаковало гражданские объекты в Саудовской Аравии, аэропорты в ОАЭ и выпустило более 300 снарядов по Израилю в 2023 году.

Трамп дал госсекретарю США 30 дней на то, чтобы составить доклад о процессе признания «Ансар Аллах» террористической организацией. Указ обязывает компетентные органы проверить возможные связи партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) с хуситами.

США планируют лишить движение ресурсов, необходимых для противостояния американским интересам в регионе.

До этого портал Washington Free Beacon писал, что Трамп собирается подписать указ, который признает движение йеменских хуситов террористическим и ужесточит против них американские санкции. По мнению авторов статьи, поспешность президента США в признании «Ансар Аллах» террористической организацией свидетельствует о его желании противостоять «главным доверенным лицам Ирана» и оказать Израилю дальнейшую помощь в подавлении региональной деятельности Тегерана.

Ранее хуситы атаковали авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море.