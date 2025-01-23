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Трамп сделал первый шаг на пути признания движения хуситов террористической организацией

Трамп инициировал признание «Ансар Аллах» из Йемена террористической организацией
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В тексте указа написано, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке. Хуситы, которые с 2014 года борются с официальными властями Йемена, регулярно обстреливают американские военные корабли в Красном море. Также отмечается, что движение атаковало гражданские объекты в Саудовской Аравии, аэропорты в ОАЭ и выпустило более 300 снарядов по Израилю в 2023 году.

Трамп дал госсекретарю США 30 дней на то, чтобы составить доклад о процессе признания «Ансар Аллах» террористической организацией. Указ обязывает компетентные органы проверить возможные связи партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) с хуситами.

США планируют лишить движение ресурсов, необходимых для противостояния американским интересам в регионе.

До этого портал Washington Free Beacon писал, что Трамп собирается подписать указ, который признает движение йеменских хуситов террористическим и ужесточит против них американские санкции. По мнению авторов статьи, поспешность президента США в признании «Ансар Аллах» террористической организацией свидетельствует о его желании противостоять «главным доверенным лицам Ирана» и оказать Израилю дальнейшую помощь в подавлении региональной деятельности Тегерана.

Ранее хуситы атаковали авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море.

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