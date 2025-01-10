Al Arabiya: США нанесли удары по подземным объектам хуситов в Йемене

США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащим йеменскому движению «Ансар Аллах», расположенным в провинции Амран на северо-западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации источника, американские военные осуществили как минимум 12 атак на позиции мятежников в районах Амран и Саада.

6 января движение «Ансар Алла» заявило о массированной атаке на авианосец США USS Harry Truman, который готовился к удару по Йемену.

5 января стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля. Об этом заявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, электростанция, которая является крупнейшей в Израиле, была атакована гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» и операция достигла своей цели.

Ранее в США раскрыли, почему Израилю не удается остановить хуситов.