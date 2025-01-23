Путин поручил провести ревизию танкерного флота

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести ревизию танкерного флота и нормативной базы осуществления морских и речных перевозок нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поручил Савельеву уделить особое внимание ревизии нормативной базы, регулирующей перевозки нефтепродуктов морским и речным транспортом.

Кроме того, Путин поручил провести инвентаризацию всех портовых мощностей, задействованных в перевалке нефтепродуктов, и определить потребность в строительстве новых портовых терминалов.

«Виталий Геннадьевич, у меня просьба несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», — сказал президент.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее в Минприроды оценили сроки расчета ущерба природе от разлива мазута в Черном море.