В РФ проиндексируют более 40 мер социальной поддержки

Котяков: в России с 1 февраля проиндексируют более 40 мер социальной поддержки

Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.

Подробности Котяков рассказал на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат», — сказал он.

Общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тыс. рублей, отметил министр.

Недавно выяснилось, что в Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении малоимущих совершеннолетних детей-сирот от оплаты ЖКХ. Инициаторы закона отметили, что многие выпускники детдомов имеют плохую социальную адаптацию, из-за чего имеют проблемы с работой.

До этого сообщалось, что зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») внесет в ГД законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств детей из малоимущих семей, в том числе сирот и многодетных, спортивной формой.

Ранее в России предложили ввести дополнительные льготы для многодетных на транспорт.