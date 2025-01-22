В Госдуме рассмотрят законопроект о льготах для совершеннолетних детей-сирот

В ГД внесут проект об освобождении совершеннолетних детей-сирот от оплаты ЖКХ

В Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении малоимущих совершеннолетних детей-сирот от оплаты ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.

Инициаторами законопроекта стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская.

«Учитывая, что бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными, многие из них не имеют постоянного источника дохода и, соответственно, не могут стабильно оплачивать жилищные услуги», — говорится в пояснительной записке.

Подобную льготу предлагается предоставлять только в том случае, если человек будет признан малоимущим.

До этого сообщалось, что зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») внесет в ГД законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств детей из малоимущих семей, в том числе сирот и многодетных, спортивной формой. Данная инициатива также затронет детей российских военнослужащих.

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям.