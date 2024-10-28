В России предложили обеспечивать детей-сирот спортивной формой

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») внесет в ГД законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств детей из малоимущих семей спортивной формой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается предоставить право субъектам РФ на оказание <…> поддержки детей в сфере <…> спорта», — уточнили в пояснительной записке к проекту.

В документе предлагается обеспечивать за счет бюджета субъектов РФ детей-сирот, из многодетных и малоимущих семей спортивной формой и инвентарем по одному виду спорта.

Депутатская инициатива также коснется детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов и других категорий.

В России более 200 тысяч детей проживают в семьях, находящихся в условиях социального неблагополучия. Об этом 22 октября сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее российских женщин пообещали штрафовать за фразу «Я ненавижу детей».