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В России предложили обеспечивать детей-сирот спортивной формой

В ГД предложили выдавать детям из малоимущих семей форму для занятий спортом

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») внесет в ГД законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств детей из малоимущих семей спортивной формой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается предоставить право субъектам РФ на оказание <…> поддержки детей в сфере <…> спорта», — уточнили в пояснительной записке к проекту.

В документе предлагается обеспечивать за счет бюджета субъектов РФ детей-сирот, из многодетных и малоимущих семей спортивной формой и инвентарем по одному виду спорта.

Депутатская инициатива также коснется детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов и других категорий.

В России более 200 тысяч детей проживают в семьях, находящихся в условиях социального неблагополучия. Об этом 22 октября сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее российских женщин пообещали штрафовать за фразу «Я ненавижу детей».

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