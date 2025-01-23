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В Финляндии решили строить гигантские термосы, чтобы сохранить горячую воду

Yle: в Финляндии решили строить хранилища для горячей воды ради экономии
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Shutterstock/FOTODOM

В Финляндии приняли решение начать строить рекордное количество хранилищ для горячей воды в виде огромных водонапорных башен, функционирующих как гигантский термос. Об этом со ссылкой на телерадиокомпанию Yle сообщает РБК.

В материале утверждается, что эти башни будут представлять собой стальные резервуары высотой около 40 метров. С их помощью энергокомпаниям будет проще извлекать выгоду из колебаний цен на электроэнергию. Yle отмечает, что на энергокомпании возросло давление на фоне повышения цен на древесное топливо после разрыва торговых связей с Россией.

Телерадиокомпания также уточняет, что стоимость одного такого резервуара объемом 10 тысяч кубометров составляет порядка €5 миллионов. В настоящее время подобные сооружения используют около 30 финских компаний. Как отметил гендиректор одной из таких организаций Арто Никканена, в год благодаря такому термосу удается сэкономить «сотни тысяч евро», что стабилизирует расходы и защищает потребителей от резкого роста цен.

До этого сообщалось, что активисты русскоязычной общины «Александровское общество» весной планируют провести в Финляндии новые митинги, требуя открыть границы с Россией. 15 декабря активисты провели протесты в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте, в столице Финляндии на акцию вышли десятки человек.

Однако в ответ на заявления активистов премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 8 января 2025 года подтвердил, что Хельсинки не откроет границу с Россией.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.

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