В России призвали ужесточить контроль за нефтетанкерами «река-море»

Контроль за нефтяными танкерами класса «река-море» следует ужесточить, случай с разливом мазута в Черном море — не первый. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобная катастрофа стала уже третьей в черноморском регионе.

«Надо ужесточать резко меры по контролю за такими судами. И не разрешать — а насколько я знаю, я не проверял, но в январе — декабре выход таких кораблей в море уже был запрещен», — указал Иванов.

Также представитель президента поинтересовался, каким образом танкеры там оказались, если выход в море им был запрещен.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии и большого разлива нефтепродуктов.

Также сообщалось, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана.

Ранее в Кремле не взялись прогнозировать безопасность купания в Черном море.