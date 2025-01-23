В Кремле не взялись прогнозировать безопасность купания в Черном море

Иванов: рано оценивать сроки для купания в Черном море после ЧП с мазутом

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что пока преждевременно говорить о безопасности купания на черноморском побережье России в этом году в связи с разливом мазута после аварии с танкерами. Его слова приводит ТАСС.

«Я надеюсь, что можно будет [купаться уже этим летом], но утверждать это я не могу», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что пока ни один ответственный человек не может назвать точные сроки полной ликвидации последствий аварии.

«Возможно, не дай Бог, но на это уйдут годы», — отметил чиновник.

До этого стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана. На борту остается 1350 т мазута. При этом недавно количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Ранее стало известно, что сделают с песком из Анапы, загрязненным мазутом.