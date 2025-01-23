Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не взялись прогнозировать безопасность купания в Черном море

Иванов: рано оценивать сроки для купания в Черном море после ЧП с мазутом
close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что пока преждевременно говорить о безопасности купания на черноморском побережье России в этом году в связи с разливом мазута после аварии с танкерами. Его слова приводит ТАСС.

«Я надеюсь, что можно будет [купаться уже этим летом], но утверждать это я не могу», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что пока ни один ответственный человек не может назвать точные сроки полной ликвидации последствий аварии.

«Возможно, не дай Бог, но на это уйдут годы», — отметил чиновник.

До этого стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана. На борту остается 1350 т мазута. При этом недавно количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Ранее стало известно, что сделают с песком из Анапы, загрязненным мазутом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами