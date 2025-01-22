Россиянину дали 17 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил Шатресова к 17 годам в колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф и ограничение свободы на один год.

До этого сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал Шатресова за тайную работу на иностранцев.

17 января стало известно, что в Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота России.

16 января сообщалось, что Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания вынес приговор жителю Новоалтайска, признанному виновным в госизмене. Отмечалось, что молодой человек 2003 года рождения планировал присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против России.

Ранее жителя Бурятии признали виновным в госизмене.