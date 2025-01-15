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Жителя Бурятии признали виновным в госизмене

Жителя Бурятии посадили на 13 лет за попытку склонить военных на сторону ВСУ
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ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Бурятии признали виновным в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

По данным следствия, осужденный по заданию украинских спецслужб пытался склонить российских военнослужащих на сторону ВСУ в зоне проведения СВО. Также он призывал солдат добровольно сдаться в плен противнику.

В итоге россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

После оглашения приговора мужчина обжаловал решение и просил переквалифицировать его действия на статью «Покушение на государственную измену» и смягчить наказание. Судебная коллегия апелляционного суда оснований для переквалификации действий не нашла и оставила приговор в силе.

До этого молодого москвича осудили за диверсию на железной дороге в Орловской области. По данным суда, все произошло в апреле 2024 года. Житель Москвы поджег релейный шкаф на железной дороге в Мценском районе. Полицейские смогли установить личность злоумышленника — им оказался 20-летний парень, который, как установило следствие, устроил диверсию по заказу украинских структур за денежное вознаграждение.

Ранее нижегородская пенсионерка лишилась миллиона после обвинений в госизмене.

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