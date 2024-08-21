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Офицер из Нальчика украл у Минобороны деньги для жены и потратил их сам

В Нальчике военный заплатит штраф 50 тыс. рублей за хищение 600 тыс. рублей у Минобороны

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Нальчикский гарнизонный военный суд назначил штраф в 50 тысяч рублей офицеру-контрактнику Аносову Д.А., который от лица своей супруги подделал документы и получил за нее денежное довольствие в размере 591 тыс. рублей. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, глава кадрового отдела войсковой части Аносов решил получить материальную помощь от имени своей супруги-военнослужащей. Деньги ей положены не были, женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Мужчина подписал за жену рапорт о выходе из отпуска, проставил подписи от имени ее командиров, а также изготовил и подписал за нее рапорт о выплате денег за 2021 год.

Используя свое служебное положение, подсудимый приказал одному из подчиненных подготовить и отдать на подпись командиру воинской части проект приказа о выплатах его супруге.

Другому военнослужащему кадровик передал фальшивый рапорт своей жены о выходе на работу и попросил изготовить проект приказа о прибытии женщины на службу. Согласно показаниям подчиненного, он понял, что рапорт написан почерком самого Аносова, а не его женой, однако «доверяя ему как руководителю», подготовил нужный документ.

В итоге этих махинаций на банковскую карту женщины поступила выплата в 591.173 рубля, которую Аносов потратил без ведома супруги. Позднее он ей признался, что деньги тратил «в личных и семейных целях».

За мошенничество в крупном размере с использование служебного положения суд назначил Аносову 50 тысяч рублей штрафа. В приговоре уточняется, что сумма была назначена «ниже низшего предела» в связи со смягчающими обстоятельствами: отсутствием в прошлом судимостей, положительной характеристикой по месту жительства и на работе, участием в «контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона и в <данные изъяты>», наличием государственных и ведомственных наград (медаль Суворова и медаль «За отвагу»).

Кроме того, суд учел наличие у офицера маленького ребенка, признание вины, а также возмещение ущерба — военный вернул Минобороны 644 тысячи рублей.

Ранее в Хабаровске осудили военного за побеги из части и кражи у сослуживцев.

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